Навальному просят заменить условный срок на 3,5 года колонии

Оппозиционер был задержан 17 января в Шереметьево.

В Москве проходит заседание по делу оппозиционера Алексея Навального, сообщает zakon.kz.

По информации издания "Известий", федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) просит суд отменить условное наказание Навальному и назначить ему 3 года 6 месяцев колонии, а также штраф в 500 000 рублей (более 3 млн тенге).

Представитель службы заявил на заседании, что оппозиционер около 60 раз нарушил общественный порядок после условного приговора и наложенные судом обязанности, в том числе до госпитализации.

Интересы Навального представляют адвокаты Вадим Кобзев и Ольга Михайлова.

Скриншот видео РИА Новости

Алексей Навальный был задержан 17 января в Шереметьево по возвращении из Германии — там он проходил лечение после инцидента с предполагаемым отравлением.

После этого его отвезли в отдел полиции в Химки, где на следующий день суд заключил блогера под стражу на 30 суток.

Основанием для его ареста стало нарушение испытательного срока как осужденного по делу "Ив Роше". Его определили в следственный изолятор "Матросская Тишина".

У Навального есть две условные судимости: по делу "Кировлеса" — она связана с растратой более 16 миллионов рублей и по делу "Ив Роше" — с хищением более 30 миллионов рублей.

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