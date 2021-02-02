"Орел и решка" приезжали в Казахстан не за деньги

Шоу снимали за счет самой программы.

В Сети появилась информация о том, что участники популярной телепрограммы о путешествиях "Орел и решка" приезжали два раза в Казахстан за деньги, передает zakon.kz.

Телешоу "Орел и Решка" приезжало в Казахстан с подачи Kazakh Tourism, и судя по их отчету, приезжали за деньги. На сайте комитета туризма черным по белому написано: "Была организована съемка двух выпусков телешоу "Орел и Решка. Чудеса света" о Казахстане - в Алматинской и Мангистауской областях". Детального отчета по расходам за 2020-й год нет (впрочем, другого и не ждали), зато есть общая стоимость продвижения и цифровизации – это 893 млн тенге или более 2 миллионов долларов, - сообщил телеграмм-канал PROTENGE.

В АО "Kazakh Tourism" эту информацию опровергли.

По словам пресс-секретарь "Kazakh Tourism" Ернура Кенжебекова, данной телепрограмме с их стороны была оказана административная, организационная поддержка, без использования денег. Выпуски "Орел и решка" сняли за свой счет.

Что касается указанной выше суммы, более 800 млн. тенге, то Кенжебеков пояснил, что это общая сумма в целом на всю деятельность компании за год, сюда входят различные мероприятия, рекламная деятельность, исследования и т.д.

Также в Министерстве культуры и спорта Республики Казахстан сделали заявление, касательно публикаций по организации приезда тревел-шоу "Орел и Решка".

В заявлении отметили, что со стороны Министерства была оказана только административная поддержка.

В свою очередь, Министерством в рамках своей компетенции были поддержаны съемки программы для продвижения привлекательных туристских маршрутов Казахстана в русскоязычном пространстве и направлены соответствующие письма:

- в Канцелярию Премьер-Министра РК о вынесении вопроса по разрешению въезда съемочной группы программы "Орел и решка. Чудеса света" (8 человек) на рассмотрение Межведомственной комиссии при Правительстве РК по недопущению возникновения и распространения коронавирусной инфекции на территории Республики Казахстан;

- в акиматы Мангистауской и Алматинской областей об оказании поддержки съемочной группе программы по организационным вопросам;

- центральным государственным органам (Министерства экологии, геологии и природных ресурсов, индустрии и инфраструктурного развития, энергетики) об оказании поддержки по получению разрешения на въезд на туристские объекты, закрытые в связи с эпидемиологической ситуацией.

Финансирование из республиканского и местного бюджета для съемочной группы программы "Орел и решка. Чудеса света" не было предусмотрено. Все выпуски были сняты за счет самого шоу "Орел и Решка". Также, авиа, транспортные и административные расходы съемочной группы были закрыты за счет собственных средств телевизионного продакшна "Teenspirit", - подчеркнули в заяалении.

Ранее мы писали о том, что в Алматы и Алматинской области люди находили клад программы "Орел и решка".

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