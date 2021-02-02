На какие болезни указывает неприятный запах изо рта

Для борьбы с галитозом Жегалина советует следить за гигиеной полости рта и обратиться за помощью к стоматологу. Если его услуги окажутся невостребованными, следует посетить лор-врача...

Терапевт Арина Жегалина рассказала "Пятому каналу", что галитоз — неприятный запах изо рта — может быть сигналом ряда заболеваний. По ее словам, с этим недугом сталкивается около 70% людей, передает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

В 90% случаев это бывает при стоматологических заболеваниях и заболеваниях ЛОР-органов, когда создаются определенные условия для того, чтобы микрофлора ротовой полости изменилась. Это запущенный кариес, это выраженный пародонтоз, кровоточивость десен, — подчеркнула Жегалина.

Также неприятный запах изо рта может быть последствием таких заболеваний, как воспаление небных миндалин и синусит.

Этот симптом может сопровождать заболевания кишечного тракта, причем очень большой спектр: заболевания и желудка, и кишечника и даже печени, — уточнила врач.

Для борьбы с галитозом Жегалина советует следить за гигиеной полости рта и обратиться за помощью к стоматологу. Если его услуги окажутся невостребованными, следует посетить лор-врача, терапевта или гастроэнтеролога.

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