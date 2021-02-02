Еще один крупный объект снесли в центре Алматы

акт о приемке объекта в эксплуатацию судом был признан недействительным и отменена его регистрация в Департаменте юстиции Алматы.

Как сообщает Управление градостроительного контроля, после продолжительных судебных разбирательств удалось добиться сноса незаконно возведенных автомойки и ряда коммерческих помещений по улице Карасай батыра, передает zakon.kz.

Когда в результате проверки было установлено, что объект по Карасай батыра 156а, угол Айтиева, построен незаконно, нами был подан иск в суд, который частично был удовлетворен. Позднее решением городского суда Алматы исковые требования были удовлетворены в полном объеме. - прокомментировали в ведомстве.

В частности, акт о приемке объекта в эксплуатацию судом был признан недействительным и отменена его регистрация в Департаменте юстиции Алматы. В январе т.г., в присутствии судебных исполнителей, начался снос объекта и на сегодняшний день он полностью завершен.

Стоит отметить, что недавно аналогичные меры Управлением были приняты в отношении известного заведения Жан Плов Лагман, расположенного на проспекте Достык. Незаконное сооружение площадью свыше 1000 кв.м было снесено.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!