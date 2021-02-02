О конфликтах со сбежавшим руководителем "Астана LRT" рассказал один из подсудимых

Улугбек Ачилов не признает своей вины.

Один из подсудимых по делу о хищениях в "Астана LRT" Улугбек Ачилов рассказал об отношениях со сбежавшим бывшим главой этого проекта Талгатом Арданом, передает zakon.kz.

На скамье подсудимых по делу о хищениях в "Астана LRT" семеро подсудимых. Сегодня, 2 февраля, состоялся допрос Улугбека Ачилова, который работал в предприятии, которое сотрудничало с "Астана LRT".

Ачилова обвиняют в хищении средств с использованием служебного положения. Он не признает своей вины:

Я занимался исключительно инженерией, тем что связано с консультированием. Мы смотрели проектные решения и консультировали. В связи с тем, что я не являюсь подписантом договора, я никак не мог влиять на график, на сумму платежей, - сказал он.

Во время допроса его спросили про отношения со сбежавшим экс-главой "Астана LRT" Талгатом Арданом.

С Талгатом Арданом я познакомился при исполнении обязанностей по договору. Отношения наши были исключительно основаны на профессиональной почве. Дружескими они не были. Скорее конфликтными, связанными с профессиональным выполнением своих обязанностей. Мы часто вступали с Арданом в споры именно по нормативным требованиям, у нас были разные профессиональные взгляды на одни и те же вопросы. Эти конфликты периодически приводили к последствиям, меня пару раз увольняли, снимали с проекта. Хочу сказать, что такая же ситуация была с Султанбековым (экс-замакима столицы - ред.). Это было в мае, он пытался уволить меня с работы, ошибочно полагая, что я сотрудник "Астана LRT", - рассказал Ачилов.

Он отметил, что сотрудничать с "Астана LRT" было сложно. Приходилось работать семь дней в неделю. Первое совещание начиналось в 7 утра, последнее совещание - в 21:00. По его словам, не все выдерживали работать по такому графику.

Противостояние было с Талгатом Ардан. Оно было по поводу исполнения технических решений проекта БРТ. Требования Ардана не всегда были исполнимы и не всегда соответствовали техзаданию. В течение проекта Ардан достаточно часто менял техзадание. Все мои замечания и отсылки к нормативным источникам закончились тем, что меня устранили. (То, что он требовал - ред.) не было противоправным, это просто были его пожелания. Он может, допустим, увидеть на сайте проектный узел, быстро назначить совещание и сказать, что в проекте должно быть так. (...) Получалось, что на совещаниях я был единственным, кто ему говорил, противостоял, - объяснил Улугбек Ачилов.

Суд по этому делу начался в октябре 2020 года. Семерых подсудимых обвиняют в хищениях 5,7 млрд тенге, совершенных при строительстве легкорельсовой трассы. Уголовное дело состоит из 155 томов и 8 эпизодов.

В деле есть еще двое подозреваемых. Их зовут Талгат Ардан и Канат Султанбеков. Первый был главой "Астана LRT", второй - заместителем акима столицы. Сейчас оба находятся в розыске по линии Интерпола.

Сам проект "Астана LRT" – это система легкорельсового транспорта, которая должна была стать основной платформой транспортной системы города и объединить все виды общественного транспорта.

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