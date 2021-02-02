Сторонники Путина и Навального устроили перепалку в Сиднее

Австралийская полиция забрала у представителей казачьей эмиграции микрофоны и громкоговорители.

В центре Сиднея казаки устроили на митинге перепалку со сторонниками Навального, сообщает zakon.kz со ссылкой на "Открытые медиа".

Живущие в Австралии казаки устроили в Сиднее митинг в поддержку Путина и столкнулись со сторонниками Алексея Навального.

В итоге австралийская полиция забрала у представителей казачьей эмиграции микрофоны и громкоговорители.

Видимо полиция Австралии на стороне Навального, - прокомментировал один из демонстрантов.

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