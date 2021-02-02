Сторонники Путина и Навального устроили перепалку в Сиднее

Приложение zakon.kz
Добавьте zakon.kz в ваш телефон
Добавьте zakon.kz в ваш телефон
Австралийская полиция забрала у представителей казачьей эмиграции микрофоны и громкоговорители.
В центре Сиднея казаки устроили на митинге перепалку со сторонниками Навального, сообщает zakon.kz со ссылкой на "Открытые медиа".
Живущие в Австралии казаки устроили в Сиднее митинг в поддержку Путина и столкнулись со сторонниками Алексея Навального.
В итоге австралийская полиция забрала у представителей казачьей эмиграции микрофоны и громкоговорители.
Видимо полиция Австралии на стороне Навального, - прокомментировал один из демонстрантов.
Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!