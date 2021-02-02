Приложение zakon.kz

Добавьте zakon.kz в ваш телефон

Сторонники Путина и Навального устроили перепалку в Сиднее

Фото: openmedia 2 февраля 2021, 19:20

Австралийская полиция забрала у представителей казачьей эмиграции микрофоны и громкоговорители.

В центре Сиднея казаки устроили на митинге перепалку со сторонниками Навального, сообщает zakon.kz со ссылкой на "Открытые медиа".

Живущие в Австралии казаки устроили в Сиднее митинг в поддержку Путина и столкнулись со сторонниками Алексея Навального.

В итоге австралийская полиция забрала у представителей казачьей эмиграции микрофоны и громкоговорители.

Видимо полиция Австралии на стороне Навального, - прокомментировал один из демонстрантов.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

Комментарии 💬20
СЕЙЧАС ЧИТАЮТ
ОАЭ предоставят иностранцам право получить гражданство
Кто больше всего зарабатывает в Казахстане