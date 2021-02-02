На дорогах Алматинской области увеличат число видеокамер

В начале года на дорогах Алматинской области было установлено дополнительно 20 комплексов системы "Автоураган".

Законность установки видеокамер на автодорогах разъяснил главный полицейский Алматинской области Серик Кудебаев, сообщает zakon.kz.

В рамках Концепции Президента страны "слышащее государство" начальник Департамента полиции Алматинской области генерал-майор полиции Серик Кудебаев еженедельно проводит онлайн прием граждан через социальную сеть Инстаграм.

Сегодня, задав вопрос главному полицейскому области, автомобилисты поинтересовались законностью постановки камер на автодорогах и порядком уплаты штрафов.

Каждый казахстанец хочет жить в правовом государстве. Я считаю, что для верховенства порядка и права, каждый человек должен начать эту работу с себя. Если вы не нарушаете правила дорожного движения, строго соблюдаете общественный порядок, вам никто не будет препятствовать – ни камера, ни стражи порядка. Наоборот, вы почувствуете, что они служат для безопасности вас и ваших близких. генерал-майор полиции Серик Кудебаев

Напомним, в начале года на дорогах Алматинской области было установлено дополнительно 20 комплексов системы "Автоураган", общее количество которых достигло сорока шести. Данная система ничем не уступает привычной стране системе "Сергек".

В планах – еще больше увеличить количества комплексов видеонаблюдения на дорогах области, фиксирующие данные о превышении скорости и несоблюдении правил дорожного движения. Тем не менее, сократить количество дорожно-транспортных происшествий не представляется возможным. Ведь без соблюдения водителями мер безопасности и скоростного режима никакая камера не поможет. Серик Кудебаев

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