В нескольких областях Казахстана ожидаются осадки и гололед.

Штормовое предупреждение объявлено в девяти областях Казахстана, сообщает zakon.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".

3 февраля в Карагандинской области ожидается ветер юго-западный, местами 15-20 м/с. Днем местами гололед.

3 февраля в Северо-Казахстанской области ночью на большей части ожидаются осадки (дождь, снег). 3-4 февраля ожидаются местами туман, гололед, низовая метель. 3 февраля ветер юго-западный, западный 15-20, порывы 23-28 м/с. 4 февраля ветер местами 15-20 м/с.

В Петропавловске 3 февраля ожидаются гололед, низовая метель. 3-4 февраля ожидается туман. 3 февраля ветер юго-западный, западный 15-20, порывы 25 м/с.

3-5 февраля в Туркестанской области местами сохранится туман.

3 февраля в Восточно-Казахстанской области днем местами ожидаются осадки (дождь, снег). Местами метель, туман, гололед. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный местами 15-20, днем порывы 25 м/с.

3 февраля в Акмолинской области местами ожидаются туман, гололед, низовая метель. Ветер юго-западный ночью 15-20, местами порывы 23-28 м/с, днем местами 15-20, порывы 23 м/с.

В Кокшетау 3 февраля ожидаются туман, гололед, низовая метель, ветер юго-западный порывы 15-20 м/с.

3 февраля в Костанайской области местами ожидаются низовая метель, туман, гололед. Ветер юго-западный ночью 15-20, порывы 23, днем местами 15-20 м/с.

В Костанае 3 февраля ожидается гололед. Ветер юго-западный ночью порывы 15-20 м/с.

3-5 февраля в Жамбылской области местами ожидается туман.

В Таразе 3-5 февраля временами ожидается туман.

3 февраля в Западно-Казахстанской области местами ожидаются туман, гололед.

В Уральске 3 февраля ночью и утром ожидается туман.

3 февраля в Актюбинской области местами ожидаются туман, гололед.

В Актобе днем 3 февраля ожидается гололед.

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