Адвокат Навального закончил речь в суде цитатой из сериала "Чернобыль"

Навальный похлопал адвокату.

Адвокат Алексея Навального Игорь Кобзев во время выступления в суде закончил свою речь в суде цитатой из сериала HBO "Чернобыль", сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

Он, в частности, привел одну из цитат героя картины Валерия Легасова, рассуждавшего о цене ошибки в жизни. Речь Козбева пришлась его подзащитному по душе: Навальный похлопал адвокату.

Отравление Алексея Навального в августе 2020 года многими было названо политическим Чернобылем. Поэтому я хотел бы закончить свое выступление цитатой из сериала HBO, — заявил Кобзев.

После этого он начал воспроизводить по памяти речь одного из героев "Чернобыля".

Легасов говорит: Яков нарушил все возможные правила, он довел реактор до самоуничтожения. Никто не знал, что кнопка отключения послужит детонатором. Уважаемый судья, в отличие от Якова мы знаем, — обратился Кобзев к представителям Фемиды.

Сейчас в Москве продолжает рассматривать замену условного срока основателю ФБК на реальный по делу "Ив Роше". ФСИН попросила суд применить к Навальному наказание с условного срока на 3,5 года лишения свободы в колонии. Представитель службы заявил на заседании Симоновского суда Москвы, что политик систематически нарушал обязанности в виде явки на регистрацию и ему неоднократно выносили предупреждения. Ведомство также попросило оштрафовать оппозиционера на полмиллиона рублей.

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