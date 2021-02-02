Как будут работать кинотеатры, ТРЦ и рестораны в Нур-Султане

Согласно документу, торгово-развлекательные центры могут быть открыты до 23.00 все дни, кроме воскресенья.

Опубликовано постановление главного санврача столицы об ограничительных и карантинных мерах в Нур-Султане, сообщает zakon.kz.

Согласно документу, торгово-развлекательные центры могут быть открыты до 23.00 все дни, кроме воскресенья.

Кафе и рестораны города (не более 30 посадочных мест) могут работать все дни недели только до полуночи. Исключением являются заведения, которые расположены в жилых домах, в них только до 23.00.

Разрешена организация работы кинотеатров с заполняемостью не более 30% от числа посадочных мест, рассадкой зрителей через два кресла по длине ряда и в шахматном порядке между рядами с соблюдением усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий.

Также предусмотрен график работы: в будние и выходные дни с 10:00 до 24:00 часов, без проведения акций. При установлении факта нарушения карантинных и ограничительных мер обеспечить запрет на работу.

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