Крупный пожар в Алматы: загорелись гаражи с машинами и комплекс СТО

Жертв и пострадавших нет, причина пожара устанавливается.

В Алматы ночью 2 февраля в Бостандыкском районе произошел крупный пожар, сообщает zakon.kz.

2 февраля в 21:52 силы и средства ДЧС Алматы выехали по повышенному рангу вызова по адресу: Бостандыкский район, ул. Сатпаева, дом 139. По прибытию на место вызова установлено, что открытым пламенем горит СТО, создалась угроза распространения на рядом стоящие с боксами автомобили. ДСЧ Алматы

Как сообщили в ведомстве, незамедлительно на тушение СТО и защиту рядом стоящей автозаправочной станции были поданы пожарные стволы, автоцистерны установлены на пожарные гидранты, создано 2 боевых участка тушения пожара. Для расчистки подъездных путей были задействованы эвакуаторы Службы спасения "109".

Принятыми мерами в 23:09 достигнута локализация, не допущено распространения огня на АЗС(с южной стороны). Жертв и пострадавших нет, причина пожара устанавливается.

ДЧС рекомендует соблюдать правила пожарной безопасности для СТО, в частности наличия первичных средств пожаротушения, расстановки автомобилей с учетом противопожарных разрывов, и наличия буксировочных тросов!

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