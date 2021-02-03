Драка водителей на дороге попала на видео в Алматы

Фото: кадр из видео

Отмечается, что водители не поделили дорогу.

Драка между водителями на дороге произошла в Алматы, сообщает zakon.kz.

Момент конфликта сняли на видео очевидцы.

Видео инцидента было опубликовано одним из instagram-пабликов города.

Тем временем на Жандосова/Айманова водители не поделили дорогу, - написали в описании под видео.

ВНИМАНИЕ! Видео содержит ненормативную лексику.

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