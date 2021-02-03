Казахстанцы попали в топ-5 самых счастливых люди в мире

Приложение zakon.kz
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Данные собрали в рамках Voice of the people.
Граждане Казахстана попали в топ-5 самых счастливых люди в мире, сообщает zakon.kz со ссылкой на 24.kg.
Об этом говорится в результате опроса на тему оптимизма и счастья.
Данные собрали в рамках Voice of the people, известного международного опроса, который ежегодно реализуют все члены Gallup International Association.
Исследование проводится членами ассоциации за свой счет, а его результаты распространяются бесплатно и доступны для всех желающих.
На первом месте по индексу счастья находится Кыргызстан, на втором — Азербайджан, на третьем — Колумбия. В топ-5 стран также входит Нигерия.
Кыргызстан также попал в пятерку стран-оптимистов — на четвертом месте. Топ стран-пессимистов возглавляет Великобритания.
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