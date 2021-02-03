Где пройдет ЧМ-2021 по хоккею

Начало чемпионата мира запланировано на 21 мая 2021 года.

Все матчи чемпионата мира по хоккею 2021 года пройдут в Латвии, передает zakon.kz.

Как сообщает championat.com, решение было принято на заседании Международной федерации хоккея (ИИХФ) было. Местом проведения турнира станет Рига.

Изначально ЧМ-2021 должен был пройти в Риге и Минске, но в середине января ИИХФ отказала столице Беларуси в праве принимать турнир из-за того, что в настоящее время невозможно обеспечить благополучие команд, зрителей и официальных лиц при проведении турнира в Беларуси.

Отмечается, что новое место проведения турнира совет ИИХФ выбирал из трех вариантов: только Латвия, Латвия совместно со Словакией (Братислава) и Латвия совместно с Данией (Хернинг).

Начало чемпионата мира запланировано на 21 мая 2021 года.

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