5,5 миллиона тенге отсудил чиновник из Актобе за ошибки следствия

Фото: mugalzhar.aktobe.gov.kz

Следователи заявляли, что это по его приказу в Мугалжарском районе собирали деньги для встречи комиссии ЕНТ, но в суде дело с треском провалилось.