Дело экс-главы облздрава ЗКО об "откате" вернули на доследование

Сторона защиты выступила против удовлетворения ходатайства прокурора о необходимости дополнительного расследования.

Суд в Уральске удовлетворил ходатайство прокурора о необходимости дополнительного расследования дела в отношении бывшего руководителя управления здравоохранения Западно-Казахстанской области Болатбека Каюпова, обвиняемого в коррупции, передает zakon.kz.

Как сообщает centralasian.org, ходатайство о направлении дела на доследование государственный обвинитель подал 2 февраля. Он объяснил это "возможным привлечением третьего лица к уголовной ответственности". Речь идет о неком Айдосе Себепове, которого в своих показаниях упоминают один из подсудимых, Серик Туралиев (безработного жителя обвиняют в посредничестве при передаче денег экс-чиновнику), и свидетельница Саржан Болекова, работавшая в компании, выигравшей тендер на поставку медицинского оборудования.

По версии следствия и обвинения, Каюпов требовал 10%-ный "откат" от сделки.

Отмечается, что сторона защиты выступила против удовлетворения ходатайства.

Суд не должен восполнять пробелы органа досудебного расследования, - заявила адвокат Каюпова Тамара Сарсенова.

Она подчеркнула, что о предполагаемом участии третьего лица в деле было известно еще на этапе следствия из показаний свидетелей, распечаток телефонных разговоров и переписок.

Эти сведения не стали известны только в суде. Они находились в уголовном деле с первых дней производства. Есть решение, где материалы дела выделены в отдельное производство, и в отношении Себепова есть уголовное дело. Тамара Сарсенова

Адвокат высказала опасения, что Себепов, если его привлекут к суду в рамках данного дела, "обязательно даст показания против Каюпова" в попытке спасти себя.

Судья Аскар Исмайлов удовлетворил ходатайство прокурора и продлил срок содержания под стражей Каюпову и Туралиеву.

Разбирательство по делу, обвиняемыми по которому проходят бывший глава облздрава Болатбек Каюпов и якобы его подельник Серик Туралиев, началось на прошлой неделе. Каюпову вменяют получение взятки в 7,8 миллиона тенге (около $18, 5 тыс.) - 10%-ного "отката" от заключенной в августе прошлого года сделки на поставку медоборудования. Каюпов обвинение отвергает и утверждает, что его "подставили". Он отрицает знакомство с Туралиевым. В свою очередь Туралиев заявил в суде, что видит Каюпова "третий раз в жизни". Согласно показаниям свидетельницы Болековой, через Туралиева она передавала деньги Каюпову по предварительной договоренности.

Каюпов был руководителем управления здравоохранения Западно-Казахстанской области с марта по октябрь прошлого года. Антикоррупционная служба РК в октябре сообщила о задержании Каюпова и его "пособника" и помещении их под стражу.

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