Еще 1 228 казахстанцев заразились за сутки COVID-19

За прошедшие сутки зарегистрированы 1 228 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 2 февраля в Казахстане, сообщает zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрированы 1 228 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Всего в стране подтверждено 190 359 случаев, из них:

в городе Нур-Султан - 22 490 (+130), в городе Алматы - 22 328 (+113), в ВКО - 20 407 (+81), в Атырауской области - 16 233 (+89), в Павлодарской области - 14 083 (+235), в Карагандинской области - 14 016 (+63), в Акмолинской области - 11 329 (+170), в ЗКО – 11 198 (+85), в СКО - 11 109(+76), в Костанайской области - 10 478 (+84), в Алматинской области - 9 415 (+53), в городе Шымкент - 5 896 (+13), в Жамбылской области - 5 604 (+15), в Туркестанской области - 4 125 (+4), в Мангистауской области - 4 065 (+9), в Актюбинской области - 3 963 (+5), в Кызылординской области - 3 620 (+3). Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки

В Казахстане 1 136 человек выздоровели от коронавирусной инфекции:

в городе Нур-Султан - 78, в городе Алматы - 105, в городе Шымкент - 2, в Акмолинской области - 102, в Актюбинской области - 11, в Алматинской области - 132, в Атырауской области - 121, в ВКО - 27, в Жамбылской области - 24, в ЗКО - 45, в Карагандинской области - 61, в Костанайской области - 30, в Кызылординской области - 3, в Мангистауской области - 6, в Павлодарской области - 319, в СКО - 64, в Туркестанской области - 6.

Всего в стране выздоровели от COVID-19 171 099 человек.

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