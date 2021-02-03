По словам эксперта, передача смартфона незнакомым людям выносит на первый план проблему обеспечения информационной безопасности.

Специалист объяснил, почему чужим людям нельзя звонить с вашего телефона, передает zakon.kz.

Как рассказал агентству "Прайм" доцент кафедры "Интеллектуальные системы информационной безопасности" РТУ МИРЭА Евгений Кашкин, передача смартфона незнакомым людям выносит на первый план не вопрос возможной кражи устройства, а проблему обеспечения информационной безопасности. Более неприятной, чем потеря телефона, историей может стать списание денег с банковской карты, привязанной к вашему номеру.

Получив на время ваш телефон, злоумышленник получает и доступ к смс-сообщениям от банка. Далее, позвонив в банк, он может попросить осуществить перевод денежных средств на свой счет.

При этом ключевая задача банка - идентифицировать пользователя и произвести проверку его намерений посредством цифрового кода в виде смс-сообщения, который злоумышленник видит на вашем смартфоне, пока он находится в его распоряжении. Евгений Кашкин

После перевода денежных средств злоумышленник, удаляя сообщение от банка с кодом и изменением суммы денежных средств на карте, фактически полностью ликвидирует следы своего деяния. При такой ситуации обнаружить потерю можно спустя некоторое время, когда владелец обращает внимание на свой счет либо в личном кабинете, либо при попытке расплатиться.

Подобная ситуация не носит характер хакерской атаки, а использует психологические приемы и может привести к крайне негативным последствиям, - указывает эксперт.

Помимо этого, если телефон имеет выход в интернет при временном попадании смартфона в руки злоумышленника возможна установка специализированного программного обеспечения для просмотра конфиденциальных данных (ключи, пароли и т.д.) и последующая их пересылка на сервер злоумышленника. Таким образом, открывается доступ не только к конфиденциальным данным, но и к личной информации владельца, что также может привести к потере средств.

У опытного специалиста на проведение таких манипуляций уйдут считанные минуты, и владелец телефона, скорее всего, ничего не заметит. Поэтому если к вам обратился незнакомый человек с просьбой сделать экстренный звонок, не передавайте телефонный аппарат ему в руки, а наберите нужный номер сами и предложите поговорить по громкой связи, - подытожил специалист.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!