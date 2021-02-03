Пьяный мужчина угнал автобус и протаранил автомобили полиции

Автобус попал в кювет, угонщика задержали.

В Приморье пьяный угонщик автобуса протаранил автомобили полиции, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

Как сообщили в региональном управлении МВД, полиция в Приморском крае стреляла по колесам, чтобы задержать пьяного угонщика автобуса.

По информации ведомства, в городе Артем злоумышленник угнал автобус Hyundai County и спровоцировал аварию, но не остановился. Полицейские включили сирену, началась погоня.

Уходя от погони, лихач таранил патрульные автомобили, создавая при этом реальную угрозу жизни и здоровью других участников дорожного движения. После неоднократных требований об остановке транспортного средства инспекторы ГИБДД Уссурийска были вынуждены применить табельное оружие, выстрелив по колесам. управление МВД по Приморскому краю

Автобус попал в кювет, угонщика задержали. Им оказался 33-летний местный житель без водительских прав.

По результатам медицинского освидетельствования у водителя установлено опьянение, - отметили в МВД.

Против него составили административные материалы по четырем статьям, а также возбудили уголовное дело по статье "Неправомерное завладения транспортным средством без цели хищения", по которой ему грозит до пяти лет лишения свободы.

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