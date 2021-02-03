Отразится ли приговор Навальному на тенге

Экономисты ожидают в ближайшие дни курс USD-RUB в диапазоне 75,5-77,0 рублей за доллар США, а USD-KZT - в рамках коридора 422-428 тенге за доллар США

Накануне вечером в Москве был вынесен приговор оппозиционеру Алексею Навальному, ему дали 2 года 8 месяцев колонии. В некоторых европейских странах изначально осуждали задержание Навального. Теперь, ожидаемо, они осудят и сам приговор. Возможно, будут санкции. Отразится ли приговор оппозиционеру на курсе рубля, и, следовательно, тенге. Об этом порассуждал экономист Галымжан Айтказин в телеграмм-канале Tengenomika, передает zakon.kz.

Айтказин допускает, что на фоне этой ситуации давление на рубль и валюты торговых партнеров России, включая казахстанский тенге, будет нарастать в связи с тем, что может быть усилено недовольство стран запада, которое, вероятно, выразится в ужесточении действующих санкций против России или введении дополнительных санкционных ограничений.

Однако, если обратить внимание на динамику курса USD-RUB на Мосбирже, на момент объявления приговора Навальному (около 21:00 по МСК), он находился на уровне 75,9 рублей за доллар США, то есть ниже дневного пика в 76,5 рублей за доллар США, и сейчас все еще сохраняется ниже отметки в 76 рублей. То есть резкого ослабления рубля, как это происходило при других разных негативных обстоятельствах не случилось, - пишет экономист.

Эта динамика, с его слов, отражает два вероятных фактора:

1) или участники рынка уже учли в текущей стоимости пары USD-RUB возможное усиление санкций из-за Навального, следовательно без новых и более конкретных действий и заявлений со стороны США и ЕС курс рубля будет определяться строго макроэкономическими факторами;

2) или негативные настроения участников рынка нивелируются растущими ценами на нефть (Brent), которые на фоне позитивных условий (сокращение добычи Саудовской Аравией и восстановление спроса) вновь достигли уровней около годовых максимумов - 58 USD за баррель. Плюс ко всему, аналитики банка Goldman Sachs заявили, что по их прогнозам к июлю текущего года стоимость Brent может достигнуть отметки в 65 USD за баррель, что также может позволить пока смягчать негативные ожидания из-за ситуации с Навальным.

Но экономист отмечает, что есть другой более очевидный тренд, способный в ближайшее время ухудшить положение курсов не только рубля и тенге, но и всех валют развивающихся рынков.

Это - начавшийся снова рост индекса доллара (DXY), связанный с улучшением экономической конъюнктуры в США. Так индекс доллара сейчас достиг 91,2, что стало пиковым уровнем за последние два месяца, и, судя по всему, глобальное укрепление "перепроданного" доллара продолжится, - считает Айтказин.

Таким образом, риски ослабления рубля, следовательно тенге, в связи с событиями вокруг Навального сохраняются, но они не столь очевидные без явных действий и мер со стороны Запада в отношении России.

Пока же реакция США и стран ЕС ограничивается по сути протокольными требованиями освободить оппозиционера и мирных протестующих. Поэтому, если в ближайшие дни и усилится давление на рубль и тенге, то это скорее будет происходить в связи с растущим индексом доллара, а не из-за приговора Навального. Вместе с тем, вероятные крайне негативные ожидания по отношению курсов рубля и тенге сдерживаются позитивным развитием ситуации на мировом рынке нефти. И, учитывая совокупность всех названных факторов, мы ожидаем в ближайшие дни курс USD-RUB в диапазоне 75,5-77,0 рублей за доллар США, а USD-KZT - в рамках коридора 422-428 тенге за доллар США, - сообщается в телеграмм-канале.

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