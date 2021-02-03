Подтверждена информация о задержании акима Талгарского района

Он взят под стражу.

Ранее в соцсетях и некоторых СМИ появилась информация о том, что акима Талгарского района Алматинской области Серикжана Ерекешева задержали за взятку. На тот момент в компетентном органе информацию не опровергли и не подтвердили, но на работу чиновник не вышел. В ответ на запрос zakon.kz в Антикоррупционной службе все же подтвердили задержание акима.

В соцсетях сообщалось, что акима Талгарского района задержали вместе с заместителем и начальником отдела ЖКХ. Чиновников якобы подозревают в получении взятки 10 млн тенге от директора подрядной организации за подписание акта выполненных работ.

Сообщаем, что Антикоррупционной службой по Алматинской области проводится досудебное расследование в отношении должностных лиц акимата Талгарского района по факту получения взяток. В отношении акима Талгарского района следственным судом санкционирована мера пресечения "содержание под стражей". Иные данные досудебного расследования не подлежат разглашению согласно требованиям ст.201 УПК, - сказано в кратком ответе Антикора.

Серикжан Ерекешев стал акимом Талгарского района в августе прошлого года после смерти предыдущего руководителя.

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