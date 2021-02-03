Умер один из богатейших бизнесменов Казахстана

Он долгое время находился в коме.

На 68-м году жизни скончался бизнесмен Алиджан Ибрагимов, известный как Граф Токмакский. Об этом 24.kg сообщили из окружения предпринимателя, передает zakon.kz.

АКИpress пишет, что, по предварительным данным, Ибрагимов умер в Бельгии от коронавирусной инфекции, которой заразился в Казахстане. После ухудшения состояния он уехал на лечение в Бельгию.

Об Ибрагимове известно, что он родился в Ферганской области Узбекистана, жил в городе Токмаке Чуйской области Кыргызстана. Был женат, имел шесть детей.

Трудовую деятельность начинал в Кыргызстане рабочим. Окончил Московскую ветакадемию, Московский институт управления им. С. Орджоникидзе. Работал представителем ТОО "Kazakhstan Mineral Resources Corporation Investment", генеральным директором ТОО "ПФК "Кара-Тас-АА". В Казахстан как бизнесмен зашел в 1989 году. Был генеральным директором Коммерческого Центра МАД "Невада - Семипалатинск", генеральным директором и председателем правления, президентом АО "Невада-Семей", председатель совета директоров АО "Евразийский банк". Был членом совета директоров АО "Евразийский банк".

Ибрагимов был совладельцем (20,7 %) Eurasian Resources Group (ERG), в котором его партнерами являются Александр Машкевич и Патох Шодиев. С начала пандемии коронавируса и введения режима ЧП в Казахстане ERG активно принимали участие в борьбе с инфекцией. В марте ERG направила 100 млн тенге казахстанской столице для профилактических мероприятий. Основные производственные предприятия группы, в которых работает почти 60 тысяч человек, расположены в регионах Казахстана.

По данным Forbes.kz, Ибрагимову также принадлежит 33% в АО "Евразийская финансовая компания" (Евразийский банк, СК "Евразия"), 33% в АО "Евразийская промышленная компания" (ТОО "Аэропорт Боралдай", ТОО "Альтаир Эйр" – аренда земли, ангаров; гольф-клуб "Жайляу") и 33% в АО "Евразийская производственная компания", которая контролирует не менее 17 организаций, работающих в сферах водоснабжения, производства и передачи электроэнергии, аренды торговых и офисных помещений, авиацион­но-технического комплекса, оптовой торговли.

Алиджан Ибрагимов входил в пятерку богатейших бизнесменов Казахстана. Его состояние оценивают в 900 миллионов долларов.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!