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Массовое заражение COVID-19 выявили в доме престарелых Карагандинской области

Фото: 24tv.ua 3 февраля 2021, 10:02

Состояние пациентов стабильное.

Семьдесят пенсионеров заразились коронавирусом в доме престарелых поселка Шахан Карагандинской области, сообщает zakon.kz.

По данным телеканала "Астана", кроме них, COVID выявлен у 26 сотрудников учреждения.

Чтобы избежать распространения инфекции санитарные врачи дезинфицируют здание.

Всех инфицированных отправили на обследование легких. Каким образом старики заразились КВИ, пока не известно. Дом престарелых с марта на карантине.

Не исключено, что после вспышки, ограничения введут во всем поселке Шахан. Возможно, даже установят блокпосты.

Айгуль Шатекова, официальный представитель департамента санитарно-эпидемиологического контроля области отметила, что круг контактных лиц установлен.

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