Какой язык для обучения выбирают казахстанские студенты

Обнародованы данные.

Опубликованы данные о том, на каком языке предпочитает учиться большинство казахстанских студентов, передает zakon.kz.

Согласно данным Бюро национальной статистики, в 2019/20 учебном году принято в вузы Казахстана в текущем учебном году 152789 человек, выбыло студентов до окончания срока обучения по различным причинам в течение предыдущего учебного года – 115186 человек, выпуск составил – 153627 человек.

Из общей численности студентов 83% обучаются по очной (дневной) форме обучения, 7,6% - дистанционной, 7,3% – заочной и 2% – вечерней. Доля студентов обучающихся на государственном языке составляет 64,9%, на русском – 29,6% и на английском языке – 5,5%, - сообщили в ведомстве.

Численность штатного профессорско-преподавательского состава составляет 36307 человек, в том числе по совместительству работает 6137 преподавателей. Ученую степень доктора наук имеют 8,1% сотрудников из общего профессорско-преподавательского состава, кандидата наук – 31,7%, звание профессора – 6,3% и доцента – 14,7%. Число преподавателей, имеющих академическую степень магистра, составляет 13067 человек или 36%, доктора философии (PhD) и доктора по профилю – 3079 человек или 8,5%.

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