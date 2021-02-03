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В Казахстане вновь изменилась "красная" зона по COVID-19

Фото: liter.kz 3 февраля 2021, 10:10

В ней расположились три региона.

Три региона Казахстана находятся в "красной" зоне, сообщает zakon.kz.

Минздрав опубликовал матрицу оценки эпидемиологической ситуации.

Ситуация на 3 февраля выглядит следующим образом:

В "красной" зоне: Акмолинская, Павлодарская, Северо-Казахстанская области. В "желтой" зоне: г. Нур-Султан, Атырауская, Восточно-Казахстанская, Западно-Казахстанская, Костанайская, Карагандинская области. В "зеленой" зоне - все остальные регионы.

За прошедшие сутки зарегистрировано 1 228 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

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