В Казахстане вновь изменилась "красная" зона по COVID-19

Приложение zakon.kz
Добавьте zakon.kz в ваш телефон
Добавьте zakon.kz в ваш телефон
В ней расположились три региона.
Три региона Казахстана находятся в "красной" зоне, сообщает zakon.kz.
Минздрав опубликовал матрицу оценки эпидемиологической ситуации.
Ситуация на 3 февраля выглядит следующим образом: В "красной" зоне: Акмолинская, Павлодарская, Северо-Казахстанская области. В "желтой" зоне: г. Нур-Султан, Атырауская, Восточно-Казахстанская, Западно-Казахстанская, Костанайская, Карагандинская области. В "зеленой" зоне - все остальные регионы.
За прошедшие сутки зарегистрировано 1 228 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!