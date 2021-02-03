Новые депутаты принесли присягу в Мажилисе

Нигматулин пожелал им успехов.

Новоизбранные депутаты Мажилиса Парламента VII созыва, отсутствовавшие по уважительной причине на первом пленарном заседании, принесли присягу, передает корреспондент zakon.kz.

Присягу принесли Берик Абдыгалиулы, Анатолий Бойчин, Юрий Жулин, Вера Ким, Юлия Кучинская, Айгуль Куспан.

Клянусь верно служить народу Казахстана. Укреплять целостность и независимость Республики Казахстан. Строго подчиняться ее Конституции и законам. Добросовестно выполнять возложенные на меня высокие обязанности депутата, - озвучили депутаты на пленарном заседании.

Председатель Мажилиса Нурлан Нигматулин поздравил депутатов с официальным вступлением в должность и пожелал успехов.

10 января в Казахстане прошли выборы в Мажилис Парламента и маслихаты.

По итогам голосования в Мажилис прошли три партии - Nur Otan, Демократическая партия Казахстана "Ак жол" и "Народная партия Казахстана". Также в состав депутатов Мажилиса вошли девять человек от Ассамблеи народа Казахстана.

Тамила Языкова, Нур-Султан

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