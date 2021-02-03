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В ЗКО украли 540 млн тенге, выделенные на электроснабжение жилого района

Фото: Zakon.kz 3 февраля 2021, 10:21

В минувшем году Агентством по финансовому мониторингу возбуждено 309 уголовных дел по факту хищения бюджетных средств.

В ЗКО совершили хищение более полмиллиарда тенге, выделенные на электроснабжение жилого района, сообщает zakon.kz.

Агентство РК по финансовому мониторингу выявило хищение порядка 540 млн тенге бюджетных средств в Западно-Казахстанской области, выделенных в рамках государственной программы "Нұрлы жер".

Ведомство установило, что данные средства предназначались для строительства объекта "Электроснабжение ПДП жилого района в г.Уральск ЗКО".

Иные сведения в интересах следствия не подлежат разглашению, - сообщили в пресс-службе АФМ РК.

В минувшем году Агентством по финансовому мониторингу возбуждено 309 уголовных дел по факту хищения бюджетных средств.

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