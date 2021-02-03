Тепло придет в Казахстан

В северных регионах возможен переход снега в дождь.

В РГП "Казгидромет" предоставили прогноз погоды на 4-6 февраля, сообщает zakon.kz.

Атлантический циклон, с большими запасами влаги и тепла, смещается на территорию Казахстана. Он принесет с собой осадки, и даже в северных регионах возможен переход снега в дождь, - сообщили в ведомстве.

Также ожидаются гололед, туман, и повышение температурного фона практически по всей стране.

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