Шавхат Утемисов возглавил аппарат министерства экологии

С 2016 года являлся депутатом Мажилиса Парламента РК VI созыва.

Шавхат Утемисов назначен руководителем аппарата Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК, сообщает zakon.kz.

По информации сайта главы правительства, Утемисов назначен приказом министра экологии, геологии и природных ресурсов.

Шавхат Утемисов родился в 1963 году в Западно-Казахстанской области.

В 1985 году окончил Уральский педагогический институт имени А. Пушкина, в 2000 году — Академию государственной службы при Президенте РК.

Трудовую деятельность начал в 1985 году учителем истории в средней школе поселка Чапаево Уральской области.

В 1987-1992 гг. находился на работе в комсомольских органах. За этот период работал инструктором, заведующим отделом комсомольских организаций Чапаевского райкома комсомола, инструктором, заведующим, секретарем-заведующим отделом организационно-союзной работы Уральского обкома комсомола.

В 1992-1994 гг. работал председателем комитета по делам молодежи Уральской областной администрации.

С 1994 по 2000 гг. был начальником управления по делам молодежи, туризма и спорта, начальником управления туризма и спорта Западно-Казахстанской области.

В 2000-2001 гг. являлся председателем телерадиокомпании Западно-Казахстанской области.

В 2001-2002 гг. — заместитель акима Западно-Казахстанской области.

С 2002 по 2006 гг. работал акимом Акжаикского района Западно-Казахстанской области.

В 2006-2007 гг. — заместитель акима Западно-Казахстанской области.

В 2007-2011 гг. — депутат Мажилиса Парламента РК IV созыва, член Комитета по экономической реформе и региональному развитию.

В 2012-2016 гг. — депутат Мажилиса Парламента РК V созыва, секретарь Комитета по вопросам экологии и природопользованию.

В 2016-2021 гг. — депутат Мажилиса Парламента РК VI созыва, член Комитета по вопросам экологии и природопользованию.

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