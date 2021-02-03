Нигматулин: Новый законопроект увеличивает бюджет сельских округов

Для практической реализации самостоятельного бюджета местного самоуправления важен уровень подготовки самих акимов.

Председатель Мажилиса Нурлан Нигматулин акцентировал внимание на важности эффективного администрирования средств бюджета местного самоуправления, сообщает zakon.kz.

Сегодня на пленарном заседании Мажилиса депутаты одобрили в первом чтении законодательные поправки по вопросам расширения самостоятельности и ответственности районных, городских и сельских уровней власти.

В ходе обсуждения законодательных норм депутаты Мажилиса подняли вопросы готовности специалистов в городах районного значения, селах, поселках и сельских округах к эффективному управлению и освоению бюджетов, которые будут увеличены за счет передачи 4-х видов налогов.

Действительно, бюджеты сельских округов увеличиваются. Но вместе с этим повышается и ответственность. И решение, на что потратить эти деньги, аким сельского округа не должен принимать единолично, - отметил Председатель Мажилиса.

При этом Нурлан Нигматулин напомнил, что в соответствии с Законом о местном самоуправлении, принятом в 2018 году, такие решения принимаются через Собрания сельчан, за которыми закреплено право определять приоритетность, очередность вопросов, на которые в первую очередь направить деньги.

Новым же законопроектом аппаратам акимов дается возможность корректировать свои бюджеты в объеме не более 20%. Кроме того, упрощается процедура утверждения бюджетов, а также предусматривается создание резерва сельского бюджета в размере не более 10% от объема собственных поступлений.

Для практической реализации самостоятельного бюджета местного самоуправления важен уровень подготовки самих акимов. Они должны разбираться в этих бюджетных вопросах, - подчеркнул Спикер Мажилиса.

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