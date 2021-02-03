Новому министру нацэкономики сделали замечание

На заседании Мажилиса он отвечал на русском языке.

Депутат Мажилиса Берик Дюсембинов сделал замечание министру национальной экономики Асету Иргалиева за то, что он не смог ответить на вопрос на государственном языке, передает корреспондент zakon.kz.

Уважаемый Асет Арманович, сегодня вы впервые выступаете в стенах Мажилиса, позвольте высказать вам пожелание. Вы на все вопросы, заданные на казахском языке, не спросив позволения, отвечаете на русском языке. Отрадно, что вы стали министром, и вы почти ровесник нашей Независимости. Я считаю стыдным то, что вы не отвечаете на своем родном языке. Замечание вам, чтобы на следующем заседании вы отвечали на вопросы на родном языке, - сказал депутат Берик Дюсембинов на заседании Мажилиса.

С мнением депутата согласился и спикер Мажилиса Нурлан Нигматулин.

Министр национальной экономики представлял в Мажилисе в первом чтении проект закона по вопросам расширения самостоятельности и ответственности районных, городских и сельских уровней власти.

Законопроект одобрили, но одна из фракций воздержалась от голосования.

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