Deloitte – международная сеть компаний.

"Делойт" завершил проверку затрат по строительству инфекционных больниц в Нур-Султане и Алматы, сообщает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу BI Group.

Согласно независимого финансово-технического анализа в отношении обоснованности затрат от 28.01.2021 года, затраты BI Group в целом соответствуют целям реализации проектов: § Так, по инфекционному госпиталю в Нур-Султане подтверждена стоимость строительства на общую сумму 4 956 769 тыс. тенге без учета НДС при заявленной стоимости строительным холдингом в 5 034 233 тыс. тенге без учета НДС; § Расходы по строительству инфекционного медучреждения в Алматы подтверждены "Делойтом" на общую сумму 4 363 409 тыс. тенге без учета НДС при заявленной стоимости строительным холдингом в 4 383 083 тыс. тенге без учета НДС.

На сегодняшний день заказчиками выплачены суммы в размере 4 665 178 тыс. тенге без учета НДС по госпиталю в Нур-Султане и 4 221 065 тыс. без учета НДС по госпиталю в Алматы. Следует отметить, финансовый результат по проектам - отрицательный, что стало следствием роста накладных расходов в условиях сжатых сроков и закрытых границ внутри Казахстана и за его пределами. Холдингом по настоящее время ведутся работы по дополнительному оснащению госпиталей, в связи с требованиями со стороны Заказчиков.

Напомним, в апреле прошлого года холдингом BI Group было озвучено, что для подтверждения целевого использования средств, выделенных на строительство инфекционных госпиталей будет привлечена авторитетная компания международного уровня. Договор на оказание услуг независимого финансово-технического анализа в отношении обоснованности затрат был заключен с компанией Deloitte TCF 13 апреля 2020 году.

Справочная информация: Deloitte – международная сеть компаний, оказывающих услуги в области консалтинга и проверки бухгалтерской отчетности предприятиям, работающим в различных отраслях экономики, действует в более чем 150 странах и входит в глобальную "большую четверку" аудиторских фирм.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!