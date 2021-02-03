Депутат взволнована возможной нехваткой вакцины для жителей регионов

Не во всех поликлиниках определены пункты вакцинации.

Депутат Мажилиса Лариса Павловец направила запрос министру здравоохранения Алексею Цою с просьбой разъяснить ситуацию с вакцинацией в Казахстане. Мажилисвумен обеспокоена тем, что вакцины может не хватить, особенно в регионах, передает корреспондент zakon.kz.

Острой проблемой может стать нехватка препарата, особенно в регионах. Нам известны факты, подтверждающие это, - сказала Лариса Павловец на пленарном заседании.

Депутат также отметила недостаточную информированность населения в части проведения вакцинации, о чем свидетельствуют различные фейки, рассылаемые в социальных сетях и мессенджерах.

Вакцинация будет проходить с применением препаратов различных производителей, некоторые на стадии клинических испытаний. Логистика доставки вакцины не понятна и выглядит не проработанной. Полной информации об этом нет. Следует определиться, кто понесет ответственность за возможные риски порчи или пропажи вакцины, - добавила она.

Кроме того, не во всех поликлиниках определены пункты вакцинации. Вся работа выстраивается на уровне мегаполисов, большинство областных центров находятся на периферии этого процесса, считает депутат.

Напомним, 1 февраля в Казахстане стартовала вакцинация населения от коронавируса.

Тамила Языкова, Нур-Султан

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