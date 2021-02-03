Токаеву доложили о досрочном использовании пенсионных накоплений

По итогам встречи Президент дал ряд конкретных поручений.

Президент Касым-Жомарт Токаев принял председателя Национального банка Ерболата Досаева, сообщает zakon.kz со ссылкой на Акорду.

Главе государства был представлен отчет о предварительных итогах реализации денежно-кредитной политики в январе текущего года, а также о состоянии золотовалютных резервов и активов Национального фонда.

Касым-Жомарт Токаев был проинформирован о тенденциях восстановления мировой экономики, предварительной оценке платежного баланса за 2020 год, а также текущей ситуации с инфляцией и обменным курсом тенге.

Кроме того, Ерболат Досаев доложил о ходе исполнения поручения Главы государства по реализации механизма досрочного использования пенсионных накоплений гражданами Казахстана.

По итогам встречи Президент дал ряд конкретных поручений.

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