Если полицейский попался на взятке, то его ждет строгое наказание.

Лучший полицейский Нью-Йорка, уроженец Казахстана Димаш Ниязов рассказал об антикоррупционной политике в США в эфире AntikorLive, передает zakon.kz.

По его словам, полицейские Нью-Йорка хорошо знают, что взятки под запретом.

Мы не имеем права взять взятку. Камеры есть везде, у нас также имеются нагрудные регистраторы. Никогда не знаешь, кто тебя снимает. Ты можешь потерять свою работу. У меня были моменты, когда мне предлагали взятку, я им объяснял что нельзя так делать. Я предупреждал людей, что могу их арестовать за это. Был случаи, когда мы с напарником помогли бабушке подтолкнуть машину. У нее закончился бензин. Мы купили бензин, завели машину. Она хотела дать 20 долларов в руки, я сказал что не могу этого сделать. Когда мы зашли в здание, она 20 долларов оставила на ручке двери. Я просто открыл и закрыл дверь, деньги улетели. Нам невыгодно брать взятку, потому что работа хорошая. Стандарты очень высокие. У нас есть социальные пакеты, страховка для всей семьи, - сказал Ниязов.

Он отметил, что каждый гражданин может позвонить в специальный отдел при департаменте полиции.

Я знаю, что у вас в Антикоррупционной службе можно анонимно позвонить и сказать, что такой-то полицейский неправильно себя вел. У нас тоже есть такая линия, где любой может позвонить анонимно и рассказать историю про полицейского, про его неправильное отношение. После этого начинается расследование. Причем каждое расследование будет внесено в личное дело полицейского, которое находится в открытом доступе. Каждый желающий может открыть это дело и изучить его. Поэтому многие полицейские этого боятся. Если ты хочешь перейти в другой отдел, например, в расследования, или работать с собаками в К9, все твои дела будут изучены. Это влияет на карьеру полицейского, поэтому мы все стараемся делать по нашему гиду, - пояснил Димаш Ниязов.

Уроженец Казахстана также рассказал о реформах в полиции Нью-Йорка.

Реформы очень строгие, никто не хочет потерять работу. Любой может позвонить и испортить все твое будущее. Вспомним случай с Джорджем Флойдом в прошлом году. Теперь в нашем департаменте из-за этого слуачя мы теперь не имеем права ставить колени на спину или грудь человека. Если это зафиксировано на регистраторе или тебя записали, тогда тебя могут взять и посадить. Такие реформы у нас каждый раз, когда что-то случается, даже в другом городе или штате. Я бы не сказал, что это хорошая реформа для полицейских, потому что в некоторых случаях мы должны использовать физическую силу, чтобы схватить преступника. Есть позитивные реформы в отношении полицейских, есть негативные. Но реформы всегда есть, - рассказал Димаш.

Если же полицейский попался на взятке, то его ждет строгое наказание.

Даже если ты хороший полицейский, или у тебя есть звание лучшего полицейского. На это не смотрят. Есть закон и право, и ты ничего не сможешь сделать, - отметил он.

Для воспитания нетерпимости к взяткам, полицейские Нью-Йорка каждый год проходят тренинги, особенно патрульные. Ведь именно они являются лицом городского департамента.

Тренинги проходят в формате беседы, точно так же, как мы с вами беседуем сейчас. Говорим о том, что нельзя брать взятки и подарки от людей, потому что это конфликт интересов. Есть правило в Нью-Йорке. Если мой участок находится в Бруклине, я не имею права, как гражданин, там жить. Потому что это приносит конфликт интересов. Люди будут знать, что ты полицейский, работаешь и живешь в этом районе. Они будут относиться по-другому, будут подарки и деньги давать когда ты находишься не при службе, - сказал он.

Димаш также высказал мнение о том, в каком возрасте казахстанцам лучше всего начинать работу полицейским.

Я знаю, что в Казахстане наши кадеты начинают учебу очень рано, в 18 лет. Я думаю, что нужно подождать, потому что они все еще дети. Когда они поступают на работу, они могут работать со старшими, которые берут взятки. Они будут бояться сказать что-то потому что они молодые и изучают работу. Многие могут копировать тех полицейских или начальников. Я думаю, что нужно чуть-чуть подождать. Пусть лучше кадет поступит в колледж, пусть у него будет опыт в работе, в ресторане, в госпитале, - сказал Димаш Ниязов.

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