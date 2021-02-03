Институт МВД РК "заминировали" из России и требовали 1,3 млн рублей

На место выехали все экстренные службы, эвакуировали учащихся, преподавателей и вольнонаемный состав. Всего было эвакуировано 474 человек.

В Актобе неизвестные "заминировали" институт и требовали "выкуп", передает zakon.kz.

Сегодня на электронный адрес Актюбинского юридического института МВД РК им.М.Букенбаева поступило сообщение о том, что в здании института заложены взрывные устройства и требование перевести 1,3 млн рублей на карту одного из банков РФ, - сообщили в пресс-службе ДП Актюбинской области.

На место выехали все экстренные службы, эвакуировали учащихся, преподавателей и вольнонаемный состав. Всего было эвакуировано 474 человек.

Саперами спецподразделения проведена проверка всего здания на предмет выявления взрывных устройств. Взрывных устройств не обнаружено. По данному факту начато досудебное расследование по статье 273 УК РК - "заведомо ложное сообщение об акте терроризма". Санкция статьи предусматривает наказание вплоть до пяти лет лишения свободы.

Департамент полиции ищет подозреваемого.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!