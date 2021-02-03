Димаш Ниязов хочет провести в Казахстане боксерское шоу

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Уроженец Шымкента, полицейский из Нью-Йорка Димаш Ниязов в эфире AntikorLive заявил, что планируется провести боксерское шоу в Казахстане, передает zakon.kz.

Он выразил желание поднять доверие между полицейскими и казахстанцами.

Я вижу что люди здесь нас уважают, подходят и фотографируются. Я родился в Шымкенте и люблю Казахстан. Каждый год приезжаю и разговариваю с местными полицейскими. На самом деле, у нас есть очень хорошие полицейские. Их не представляют, не показывают по СМИ. Например, два года назад полицейский спас женщину, которая упала в реку. В прошлом году многие полицейские спасали людей, которые хотели спрыгнуть с крыши или с моста. У нас есть герои которые работают честно. Но проблема в том что их не награждают, на них не сияет никакой свет. Я думаю нужно ценить их хорошую работу, давать медали или денежные награды. Это очень важно, потому что если у полицейского есть мотивация, у него будет цель - сделать работу хорошо, - сказал он.

Димаш Ниязов привел в пример ссору двух казахстанских полицейских.

Важно то, что мы не можем этого допускать. Полицейские - это лицо народа и страны. В Нью-Йорке каждый сезон мы делаем боксерское шоу с полицейскими. Каждый из них может бросить вызов своему коллеге и даже начальнику. Люди могут заплатить за билет и посмотреть, Как полицейские боксируют между собой. А собранные деньги передаем в детский приют или в больницы. Ссору полицейских можно перевернуть в позитив и сделать добро для граждан, - сказал он.

Димаш собирается предложить идею боксерского шоу Министерству внутренних дел Казахстана.

Надеюсь, мы сможем сделать шоу. Может, привезу свою команду, чтобы мы соревновались с другими полицейскими в Казахстане. Это будет очень интересно. Мы здесь тоже выступаем, наши полицейские ездили в Ирландию, в Пуэрто-Рико, - поделился он.

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