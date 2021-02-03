По офшорным счетам казахстанцев взысканы первые налоги

Налоговики уже имеют сведения по 164 физлицам, получившим деньги из-за границы.

Председатель Комитета государственных доходов РК Марат Султангазиев на брифинге в СЦК рассказал о работе по противодействию выводу капитала за рубеж и деофшоризации экономики, передает корреспондент zakon.kz.

Проводится комплексная работа по противодействию выводу капитала за рубеж и деофшоризации экономики. В рамках электронного обмена сведениями с Организацией экономического сотрудничества и развития мы подписали многостороннюю конвенцию. Планируем с этого года начать обмен информацией с ОЭСР по финансовым счетам граждан Казахстана более чем со 100 юрисдикциями, - сказал Султангазиев.

По его словам, в настоящее время, проводится тестирование каналов связи, а также налаживается взаимодействие с банками.

Мы уже получили сведения по 164 физическим лицам, получившим деньги из-за границы. Где-то это доход, где-то не доход. На общую сумму 45 млрд тенге были переводы осуществлены в Казахстан по этим 164 физлицам. Уже взыскали в виде налога 68 млн тенге, - сообщил он.

Также глава КГД напомнил, что с января 2021 года в Казахстане введено всеобщее декларирование доходов и имущества.

Всеобщее декларирование охватывает наиболее подготовленные категории граждан - это госслужащие, а также лица, приравненные к ним, их супруги. Всего 480 тысяч человек. В целях упрощения исполнения обязательств по соцплатежам планируется объединение пенсионных взносов, социальных отчислений и отчислений в фонд обязательного медстрахования, - заключил Султангазиев.

Оксана Скибан, Нур-Султан

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