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Метель, гололед и ветер. Прогноз погоды на четвертое февраля  

Фото: pixabay.com 3 февраля 2021, 15:51

Местами по республике ожидается туман.

В РГП "Казгидромет" предоставили прогноз погоды на четвертое февраля, сообщает zakon.kz.

Ложбина Атлантического циклона будет смещаться через территорию Казахстана, вызывая осадки в виде дождя и снега, гололед, усиление ветра, а также повышение температурного фона. А южная половина РК будет находиться в поле повышенного давления – сохранится погода без осадков. Местами по республике ожидается туман, - сообщили в ведомстве.

В Акмолинской, Северо-Казахстанской, Восточно-Казахстанской областях местами ожидаются туман, гололед, метель, усиление ветра 15-20 м/с, в Восточно-Казахстанской области порывы 25 м/с.

В Карагандинской области местами ожидаются туман, гололед, ночью усиление ветра 15-20 м/с.

В Западно-Казахстанской, Актюбинской, Костанайской, Павлодарской областях местами ожидаются туман, гололед.

В Алматинской, Жамбылской, Туркестанской, Кызылординской, Мангыстауской, Атырауской областях местами ожидается туман.

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