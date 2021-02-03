Вакцина Спутник V эффективна на 92% - исследование

Серьезные побочные эффекты наблюдались редко.

Российская вакцина Спутник V эффективна на 92%. Об этом говорится в исследовании The Lancet, передает zakon.kz.

Данные показали, что среди почти 15 000 человек, получивших двухдозную вакцину во время третьего клинического испытания, развилось 16 подтвержденных случаев заболевания COVID-19. Для сравнения, 62 из почти 5000 человек, получивших плацебо, впоследствии заразились.

Серьезные побочные эффекты наблюдались редко. Наиболее распространенными осложнениями были легкие "гриппоподобные" симптомы, боль в месте инъекции или слабость, отметили исследователи.

Анализ 2000 человек в возрасте 60 лет и старше показал, что вакцина столь же эффективна и хорошо переносится в этой старшей группе.

Спутник V является одной из 64 вакцин, проходящих в настоящее время клинические испытания. Как и вакцины Pfizer-BioNTech и Moderna, одобренные для использования в Соединенных Штатах, вакцина состоит из двух доз, вкалываемых через промежуток в 21 день.

Согласно предварительным результатам 19 866 взрослых жителей России получили либо вакцину, либо плацебо в период с 7 сентября по 24 ноября. Из 14 964 участников, получивших обе дозы настоящей вакцины, у 16, или 0,1%, развился симптоматический COVID-19. Среди 4902 участников, получавших плацебо, 1,3% позже дали положительный результат на вирус с симптомами.

Разница в частоте заражения между двумя группами говорит о том, что вакцина почти на 92% эффективна в защите от вируса.

Серьезные побочные эффекты или те, которые требовали госпитализации, наблюдались у 0,4% пациентов в группе плацебо и у 0,2% пациентов в группе вакцины, и ни один из них не считался связанным с вакцинацией. В ходе исследования также сообщалось о четырех смертях, ни одна из которых не была связана с вакциной.

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