Еще одна улица с односторонним движением появится в Нур-Султане 

Такое решение принято после того, как в столичный акимат обратились жители с многочисленными жалобами по поводу затруднительного движения на данных участках.

В Нур-Султане 1 марта на ряде участков местного проезда расположенных по пр.Кошкарбаева от ул. Аманжолова до ул. Тулебаева планируется внедрить одностороннее движение, сообщает zakon.kz.

Такое решение принято после того, как в столичный акимат обратились жители с многочисленными жалобами по поводу затруднительного движения на данных участках.

Столичным управлением транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры совместно с Департаментом полиции г.Нур-Султана проведено обследование дорожно-технических условий этих участков и принято решение о внедрении одностороннего движения.

Данные изменения направлены на сокращении числа конфликтных точек и, прежде всего в устранении конфликта встречных транспортных потоков, возможности более рационального использования полос проезжей части, повышение безопасности движения в темное время для ликвидации ослепления водителей светом фар встречных транспортных средств, наведение порядка среди стоящих вдоль дорог машин, которые негативно влияет на пропускную способность транспортной артерии, - сообщили в пресс-службе ДП Нур-Султана.

На основании вышеизложенного, в целях безопасности дорожного движения, полицейские рекомендуют водителям заранее планировать маршрут поездки с соблюдением требований Правил дорожного движения Республики Казахстан, учитывая вышеуказанные изменения.

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