Педофила из Балхаша оставили за решеткой. Он проведет в колонии 19 лет

Он также пожизненно лишен права занимать педагогические должности и должности, связанные с работой с несовершеннолетними.

Карагандинский областной суд оставил без изменений приговор жителю Балхаша, надругавшемуся над семилетней девочкой в съемной квартире, сообщает zakon.kz.

Согласно материалам дела, инцидент произошел в ноябре 2019 года.

Подсудимый попросил свою знакомую сходить в магазин, а в это время надругался над ее дочерью. Виновность подтверждена показаниями малолетней потерпевшей, законного представителя, заключениями экспертиз и др, - отметили в суде.

Мужчина признан виновным и осужден к 19-ти годам лишения свободы. Он также пожизненно лишен права занимать педагогические должности и должности, связанные с работой с несовершеннолетними.

Уже состоялось заседание апелляционной коллегии областного суда. Апелляционная жалоба оставлена без удовлетворения, приговор оставлен без изменения.

Осужденный не нуждается в принудительных мерах медицинского характера, в том числе в принудительном лечении в виде химической кастрации, - добавили в пресс-службе.

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