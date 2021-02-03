На сегодняшний день в медорганизациях пересчитывают пациентов с КВИ+ и КВИ- для актуализации новых данных.

Статистику по коронавирусу и пневмонии могут объединить к концу февраля 2021 года, сообщила в СЦК вице-министр здравоохранения Ажар Гиният, передает корреспондент zakon.kz.

По поручению Президента на сегодня Минздрав совместно с бюро Нацстатистики совместно работаем. Приняли определенные планы и рассматриваем документы, чтобы ужесточить регистрацию и учет всех случаев заболеваемости и смертности, — сказала Гиният.

По ее словам, на сегодняшний день в медорганизациях пересчитывают пациентов с КВИ+ и КВИ- для актуализации новых данных.

Все медорганизации готовят и сдают годовые отчеты, каждый случай с КВИ+ и КВИ- во всех базах смотрим и четко отслеживаем каждого пациента по ИИН и по этапам лечения. Поэтому сейчас идет большая работа. В конце месяца будут актуальные данные по КВИ. Может объединить. Сейчас будем отдельно каждый случай коронавируса + и - считать. По вопросам идентифицированных случаев вопросов нет, а по КВИ- мы неоднократно говорили, подавали оперативные данные, врачи в течение нескольких периодов ставили диагнозы. Думаем, что будут изменения, — объяснила вице-министр.

Она добавила, что после результатов анализа Минздрав обнародует новые данные.

Мы говорили, что в летнее время было много пациентов и своевременно не вводились данные о пациентах. И эти данные водились позже в систему. Из-за этого статистика своевременно не подавалась, — заключила Ажар Гиният.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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