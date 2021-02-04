Уголовное дело, связанное с авиакомпанией SCAT, расследует Генпрокуратура

В авиакомпании считают, что расследование необоснованно.

Генеральная прокуратура ведет расследование уголовного дела, связанного с авиакомпанией SCAT, передает zakon.kz.

В конце января в соцсетях появилась информация о том, что в отношении авиакомпании Scat Главной транспортной прокуратурой ведется расследование.

На авиакомпанию SCAT завели уголовное дело, связанное с расходованием средств, выделенных на дотации некоторых рейсов. Насколько я знаю, речь идет об ущербе в 3 миллиарда тенге, но компания с этим не согласна, - сообщалось в телеграмм-канале Kozachkov offside.

Редакция zakon.kz направила запрос в ГТП с просьбой дать комментарий. Однако выяснилось, что расследование ведет Генеральная прокуратура.

На ваш запрос сообщаем, что Генеральной прокуратурой Республики Казахстан проводится досудебное расследование по статье 189 части 4 Уголовного кодекса РК (Присвоение или растрата вверенного чужого имущества), связанное с авиакомпанией SCAT. Между тем, согласно статье 201 Уголовно-процессуального кодекса РК, данные досудебного расследования разглашению в интересах расследования не подлежат, - сказано в ответе надзорного органа.

В авиакомпании пока не прокомментировали ситуацию. Однако в том же телеграмм-канале было размещено обращение SCAT к Президенту РК.

Из обращения следует, что в ноябре 2019 года в отношении авиакомпании на основании постановления главного транспортного прокурора была начата внеплановая проверка. В письме утверждается, что с результатами проверки их не ознакомили. А потом авиакомпания узнала, что поводом к началу досудебного расследования стало заключение госаудитора от 31 января 2020 года.

По делу допущены существенные нарушения закона, что не дало авиакомпании в полной мере осуществлять право на защиту своих интересов. К аудиторской проверке авиакомпания не привлекалась, каких-либо документов не предоставляла, с содержанием аудиторской проверки не ознакомлена, - отмечается в письме.

Основываясь на заключении привлеченного независимого эксперта, авиакомпания утверждает, что заключение госаудитора было недостоверным и незаконным. Авиакомпания считает, что их хотят обвинить в хищениях без законных оснований.

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