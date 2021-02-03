Разделение казахстанцев на цвета - "временная мера"

Приложение разработано министерством цифровизации совместно с министерством здравоохранения по инициативе бизнеса.

На брифинге в СЦК представители Министерства здравоохранения прокомментировали вопрос по поводу присвоения казахстанцам разных цветов для борьбы с коронавирусом. По их мнению, такое разделение на цвета не нарушает прав человека, передает корреспондент zakon.kz.

Ранее сообщалось, что казахстанцев разделят по цветам - красный, желтый, синий, зеленый и будут пускать в ряд заведений только по QR-коду. Речь идет о мобильном приложении "Ashyq". При этом цвет человека будет зависеть от того, болеет ли он коронавирусом и есть ли у него ПЦР-тест.

Тем временем у чиновников из Министерства здравоохранения поинтересовались, не нарушает ли это прав человека, так как нарушается медицинская тайна. Ведь люди могут быть против, что их диагноз и статус может быть разглашен.

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Как напомнил директор департамента электронного здравоохранения Бейбут Есенбаев, приложение разработано Министерством цифровизации совместно с Министерством здравоохранения по инициативе бизнеса.

На самом деле те объекты бизнеса, которые в настоящее время в связи с эпидситуацией закрыты, хотят продолжать работу. И в рамках этого был запущен пилот в Нур-Султане и Алматы. На некоторых объектах действительно применялась такая методика - по желанию самого гражданина при посещении отдельных объектов бизнеса устанавливается мобильное приложение, с помощью которого данный гражданин при входе в эти заведения сканирует свой статус. То есть, если в единой базе Министерства здравоохранения имеется информация, что у него положительный ПЦР-тест на коронавирус, то его просто-напросто не пустят. Это сделано для того, чтобы защитить тех людей, которые находятся там, и чтобы граждане, которые должны, по сути, быть на карантине, находиться дома, не посещали общественные места, - сказал он.

Представитель ведомства заверил, что в этом случае информация наличия результата ПЦР-теста не передается никуда.

Она находится только в телефоне самого гражданина. Гражданин не показывает результат ПЦР-теста, он показывает только статус, действительно ли он находится в красной зоне. Это при условии, что у него есть результат ПЦР-теста. Если его нет, либо он отрицательный, тогда без проблем - у него будет зеленый цвет и он может посещать. Если он не хочет показывать эту информацию, он может не показывать. Но в данном случае, на эти пилотные объекты вход будет ограничен, - уточнил Есенбаев.

По словам главного санитарного врача страны, вице-министра здравоохранения Ерлана Киясова, присвоение цветного статуса является временной мерой.

Я причем уточню, что именно присвоение статуса - красный, желтый - является временной мерой, когда по истечению определенного срока этот статус снимается, если человек излечился либо мы получаем подтверждение, что он не является носителем вируса. И из этой категории он переходит в другую категорию граждан, которые имеют доступ на этот объект, - заключил он.

Оксана Скибан, Нур-Султан

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