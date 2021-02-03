Новые адмсуды создадут в Казахстане

С июля 2021 года в республике начнет действовать Административный процедурно-процессуальный кодекс.

Для усиления защиты прав граждан в республике будет создан 21 новый административный суд. Об этом сообщил руководитель департамента по обеспечению деятельности судов Наиль Ахметзакиров, сообщает zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе Верховного суда РК, с июля 2021 года в республике начнет действовать Административный процедурно-процессуальный кодекс. Кодекс нацелен вывести на качественно новый уровень защиту прав граждан при рассмотрении их споров с органами власти.

В международной практике разбирательство публично-правовых споров зачастую происходит в самостоятельных судебных органах. Модель создания отдельных судов себя оправдала. Поэтому будут созданы новые административные суды. Они не будут рассматривать дела об административных правонарушениях. Действующие суды по Кодексу об административных правонарушениях будут переименованы с 1 июля 2021 года, - сообщил руководитель департамента по обеспечению деятельности судов Наиль Ахметзакиров.

По его словам, в настоящее время департаментом проводится большая подготовительная работа по введению административной юстиции.

Для усиления защиты прав граждан в республике будет создан 21 новый административный суд, из них 17 областных в административных центрах и дополнительно 4 – в городах Каскелене, Семее, Жезказгане, Экибастузе. Формироваться новые суды будут в рамках действующей штатной численности, - отметил Ахметзакиров.

Кроме того, в рамках развития инфраструктуры начато строительство зданий Арыского районного, Сатпаевского городского и Жамбылского областного судов. Проведен ремонт 100 зданий судов.

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