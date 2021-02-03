Скольким казахстанцам одобрили заявки на снятие пенсионных накоплений

За первые два дня осуществления единых пенсионных выплат ЕНПФ перевел на специальные счета вкладчиков свыше 112,3 миллиарда тенге.

Свыше 112,3 миллиарда тенге перевел Единый накопительный пенсионный фонд на специальные счета казахстанцев для улучшения жилищных условий, сообщает zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе фонда, за первые два дня осуществления единых пенсионных выплат (1 и 2 февраля) ЕНПФ перевел на специальные счета вкладчиков, открытые у уполномоченных операторов, свыше 112,3 миллиарда тенге. Таким образом, исполнены 20 252 заявки на получение ЕПВ, поступившие от уполномоченных операторов АО "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк" и АО "Народный банк Казахстана".

Правила осуществления пенсионных выплат, единовременных пенсионных выплат в целях улучшения жилищных условий и (или) оплаты лечения, сформированных за счет обязательных пенсионных взносов, обязательных профессиональных пенсионных взносов из Единого накопительного пенсионного фонда, возврата их в единый накопительный пенсионный фонд, утвержденные постановлением Правительства 19 января 2021 года, вступили в силу 30 января, - напомнили в ЕНПФ.

Согласно правилам, перевод накоплений уполномоченному оператору осуществляются в течение 5 рабочих дней после поступления заявления вкладчика от уполномоченного оператора в ЕНПФ.

Все вопросы граждан, связанные с условиями целевого использования пенсионных накоплений для улучшения жилищных условий и (или) оплаты лечения, рассматриваются уполномоченным оператором по принципу "одного окна" и отдельных обращений в ЕНПФ по этим вопросам после поступления денег на спецсчет не требуется, - отметили в пресс-службе.

Читайте также:

Сколько средств из пенсионных накоплений перевели на спецсчета казахстанцев

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!