Видео снято в Семее 31 января.

Избиение женщины с ребенком на руках попало на видео, сообщает zakon.kz.

Кухонный боец ударил по голове женщину с ребенком на руках в Семее. В полиции видео изучили, сказали, что будут разбираться, - говорится в сообщении паблика lenivyenovostikz в Instagram.

По данным пресс-службы Департамента полиции ВКО, видео снято в Семее 31 января.

Городским управлением полиции начата соответствующая проверка. До настоящего времени обращений и заявлений по данному факту не поступало. Причины и обстоятельства произошедшего выясняются, - прокомментировали в полиции.

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