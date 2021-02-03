Функция начнет работать по всему миру в течение нескольких недель.

Социальная сеть TikTok запускает новую функцию для борьбы с распространением недостоверной или неточной информации, пользователи будут получать уведомление о непроверенном контенте, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

Как заявили в TikTok, соцсеть предоставляет выкладываемые видео на проверку экспертным сервисам, устанавливающим достоверность информации. Если подтверждается, что видео содержит дезинформацию, его удаляют с платформы.

Однако соцсеть в среду представила новую функцию, которая будет применяться, если достоверность содержащейся в видео информации не может быть подтверждена или эксперты не уверены в ее точности.

Отмечается, что TikTok теперь планирует помечать подобные видео, как содержащие "непроверенный контент", о чем также будут уведомлять авторов видео и предлагать им уточнить информацию. При попытке поделиться таким контентом, пользователи также увидят уведомление о непроверенном содержании видео и предложение передумать или продолжить делиться.

Сначала пользователь увидит уведомление на видео, если контент был рассмотрен, но не мог быть подтвержден. Создатель видео также получит уведомление, (…) если просматривающие намереваются поделиться помеченным видео, они увидят напоминание о том, что видео было помечено как неподтвержденный контент. Этот дополнительный шаг требует паузы, чтобы люди обдумали свое следующее действие и выбрали "закрыть" или "все равно поделиться", - заявили в TikTok.

При тестировании таких функций число репостов подобных видео с неподтвержденным контентом упало на 24%, а количество лайков под такими видео сократилось на 7%.

Функция начнет работать по всему миру в течение нескольких недель. В среду начало ее применения ожидается в США и Канаде.

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