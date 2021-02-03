Водители и кондукторы 200 автобусов отказались выходить на работу в Шымкенте

Они недовольны маленькой зарплатой и условиями труда.

Водители и кондукторы около 200 автобусов 14 основных маршрутов Шымкента отказались выходить на работу из-за маленькой зарплаты, передает zakon.kz.

Как сообщает Первый канал Евразия, они недовольны маленькой зарплатой и условиями труда. Пока они отстаивали свои права, пассажиры часами стояли на остановках. Вмешаться пришлось акимату. Водители и кондукторы с требованием повышения зарплаты собрались у офиса предприятия.

Если повысят зарплату от 250 до 300 тысяч, мы с удовольствием будем работать. Тогда, если кто нарушит, пусть платит штраф. Мы согласны. водитель Габит Акшалов

Также на условия труда пожаловалась кондуктор Балжан Кутибаева.

Приходишь сюда вечером, а тебе говорят: план на 25 000 тенге. Это много! - говорит она.

С 1 февраля власти города внесли изменения в Правила обслуживания пассажиров. В салонах установили терминалы и подключили платежную систему "Төлем ". Сократили кондукторов. Пассажиров теперь проверяют контролеры. Теперь наличных денег, которые после сдачи выручки по привычке можно было бы оставить в кармане, нет.

Раньше план был 15 тысяч тенге. Вчера вечером подняли. Но люди уже не платят наличными, откуда у нас такие деньги? Кто и как следит за безналичным расчетом? водитель Ержан Турымбетов

По словам собравшихся, разлад в коллективе произошел с приходом нового руководства. Дополнительные расходы оно накладывает на самих водителей. А тех, кто возмущается, увольняют с работы.

Нас уволили, и еще угрожали, хотели привлечь по каким-то, якобы, делам. Но я ничего не делал противозаконного. бывший водитель автобуса Максат Иманкулов

Отмечается, что из-за акции протеста многие жители города не смогли вовремя попасть на работу.

Сейчас из-за ваших отношений с руководством встал весь город. Жители не виноваты. Очень прошу, давайте решим все, не причиняя неудобства горожанам. аким Шымкента Мурат Айтенов

Аким города пообещал: если работодатели сегодня после окончания смены не договорятся с протестующими, то он поднимет вопрос о передаче автобусного парка другой компании. Такое решение устроило водителей, после чего они разъехались по маршрутам.

Переход к безналичной платежной системе неизбежен. Ранее он практически безболезненно прошел в Алматы и Нур-Султане. В столице электронная система оплаты проезда внедрена в 2016 году. Сначала были трудности, но сейчас народ вполне доволен. Расплатиться можно не только транспортной картой, можно ограничиться коротким SMS, сканированием QR-кода, или используя биометрические данные. И никаких скрытых доходов.

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